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«Шансов почти не было». Норрис объяснил, почему едва ли мог победить в Великобритании

«Шансов почти не было». Норрис объяснил, почему едва ли мог победить в Великобритании
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Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о выступлении на Гран-при Великобритании. Напомним, в Сильверстоуне Ландо показал третий результат. Победу одержал Льюис Хэмилтон из «Мерседеса». Норрис коснулся решения «Макларена» выбрать «софт» для финального отрезка гонки.

«Льюис тоже был на «софте», и он выиграл гонку. Это не ошибочное решение, но наша машина просто ужасна на этом типе шин. Всё дело в балансе болида и того, как всё устроено. Мы всегда были плохи на «софте», а «Мерседес», напротив», всегда был очень хорош, так что у меня практически не было шансов обогнать их. Я ожидал, что сумею опередить «Мерседес», но этого не произошло. Но даже если бы я вышел вперёд, то не выиграл бы гонку, потому что мы были слишком медленными», — приводит слова Норриса Sky Sports.

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