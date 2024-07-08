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«Я не хочу ждать». Норрис эмоционально высказался после ГП Великобритании

«Я не хочу ждать». Норрис эмоционально высказался после ГП Великобритании
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис дал комментарий по поводу третьего результата на Гран-при Великобритании. Ранее британец заявил, что за победу не получилось побороться во многом из-за решения выбрать на финальный отрезок гонки шины «софт».

«Даже не знаю, но мне уже действительно надоело говорить, что я должен был выступить лучше, что должен был сделать то, мог бы сделать это и всё такое. Меня не волнует, что на это нужно время. Я не хочу ждать. Я должен делать это сейчас. Мы должны побеждать сейчас. Сам я должен принимать лучшие решения», — приводит слова Норриса издание Sky Sports.

Напомним, победителем Гран-при Великобритании стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

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