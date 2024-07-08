Вассёр объяснил ошибку в стратегии Леклера на ГП Великобритании

Глава «Феррари» Фредерик Вассёр прокомментировал выступление команды на Гран-при Великобритании. В частности, Вассёр объяснил слишком ранний пит-стоп Шарля Леклера, из-за которого монегаск потерял позиции.

«После гонки, очевидно, легче говорить о стратегии. Мы давали нашим гонщикам одну информацию, но они были в разных ситуациях. Карлос боролся с Ферстаппеном и на тот момент был даже быстрее. Шарль же весь первый отрезок отставал от Стролла и проигрывал 10 секунд. Вот почему команда и Шарль приняли агрессивное решение.

Когда Шарль заехал в боксы, Хэмилтон и Расселл вылетели в первом повороте, мы считали, что всё сработает, но этого не произошло. Мы приняли решение из-за обстоятельств, если бы мы были в более выгодном положении и лидировали с начала уикенда, мы бы точно так не поступили», — приводит слова Вассёра Sky Sports.