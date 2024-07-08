Макс Ферстаппен дважды подряд не сумел выиграть Гран-при впервые за два года

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен не сумел победить на протяжении двух подряд Гран-при впервые с 2022 года. Нидерландец финишировал вторым на минувшем этапе в Сильверстоуне, а до этого был пятым в Австрии.

Ранее дважды подряд Макс не выигрывал в 2022-м, когда на Гран-при Великобритании показал седьмой результат, а на последующем этапе в Австрии был вторым.

В настоящий момент Ферстаппен возглавляет общий зачёт пилотов. В активе гонщика «Ред булл» 255 очков. Второе место занимает британец Ландо Норрис из «Макларена» (171), топ-3 замыкает монегаск Шарль Леклер из «Феррари» (150).

Ранее руководитель «Мерседеса» Тото Вольф ответил, проявит ли Ферстаппен интерес к «Мерседесу» после Гран-при Великобритании.

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