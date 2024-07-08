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Льюис Хэмилтон стал самым возрастным победителем этапа Ф-1 в XXI веке

Семикратный чемпион мира и пилот «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон, вчера, 7 июля, одержавший победу на Гран-при Великобритании, установил сразу несколько рекордов.

В частности Хэмилтон стал самым возрастным победителем этапа Формулы-1 в XXI веке, превзойдя достижение Кими Райкконена, установленное в 2007 году.

Отметим также, что победа в Сильверстоуне стала для 39-летнего Хэмилтона девятой подряд, он единственный гонщик в истории, сумевший победить на одном этапе такое число раз.

Формула-1. Гран-при Великобритании. Гонка:

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 52 круга.

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.465.

3. Ландо Норрис («Макларен») +7.547.

4. Оскар Пиастри («Макларен») +12.429.

5. Карлос Сайнс («Феррари») +47.318.

6. Нико Хюлькенберг («Хаас») +55.722.

7. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +56.569.

8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1:03.577.

9. Алекс Албон («Уильямс») +1:08.387.

10. Юки Цунода («РБ») +1:19.303.