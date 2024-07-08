«Уверен». Экс-пилот Ф-1 ответил, в каком случае Норрис мог бы победить в Великобритании

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт телеканала Sky Sports Карун Чандхок поделился мнением о Гран-при Великобритании, победу на котором одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Также Чандхок коснулся решения «Макларена» не поставить своему гонщику Ландо Норрису шины «медиум» на финальный отрезок.

«Норрису пришлось нелегко на «софте». Не стоит забывать, когда они выезжали из боксов на последнем отрезке, Пиастри отставал от Норриса на 15 секунд, а на последнем отрезке он уже выиграл 10 секунд. Если бы «Макларен» дал Норрису набор свежих «медиумов», даже если бы Ландо выехал позади Льюиса, у которого был несвежий «софт», то Ландо выиграл бы этот Гран-при. Я в этом уверен», — сказал Чандхок в эфире Sky Sports.

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