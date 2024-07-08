«На грани бреда». Камазовец вытащил из воды мотовездеход Карякина на «Шёлковом пути»

Пилот российской команды «КАМАЗ-мастер» Сергей Куприянов на финиш четвёртого этапа ралли-марафона «Шёлковый путь» притащил на буксире утонувшую в броде мотовездеход соотечественника Сергея Карякина. Четвёртый этап «Шёлкового пути» проходит сегодня, 8 июля, по маршруту Горно Алтайск — Кош Агач.

«Организаторы зачем то закрыли мост и пустили всех через брод. Зачем? На грани бреда история. Я по зеркало был в воде, машина просто утонула. Давайте назовём тогда гонку не «Шёлковый путь», а «Путь подводных лодок».

Спасибо огромное Сергею Куприянову, низкий поклон и уважение. Дай бог, в какой то прекрасный день смогу отдать ему дань уважения», — приводит слова Карякина Матч ТВ».

Штурман Карякина Антон Власюк добавил, что осколками стекла ему порезало руку.

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