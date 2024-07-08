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Расселл ответил, в каком случае «Мерседес» занял бы два первых места на ГП Великобритании

Расселл ответил, в каком случае «Мерседес» занял бы два первых места на ГП Великобритании
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился мнением о выступлении на Гран-при Великобритании, где он стал победителем квалификации, но в гонке сошёл на 34-м круге.

«Это невероятно. Льюис одержал победу, но у нас была машина, на которой в обычных сухих условиях можно было бы обеспечить два первых места. Мы вернулись и теперь будем чаще бороться за победы. Очевидно, сход в любой гонке – настоящий удар. Чего уж и говорить про сход на домашнем Гран-при. Причём тогда, когда в распоряжении есть машина, на которой можно победить. Но мы попробуем ещё раз», — приводит слова Расселла RaceFans.

Ранее сообщалось, что напарник Расселла Льюис Хэмилтон стал самым возрастным победителем этапа Ф-1 в XXI веке.

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