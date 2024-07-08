«Игора Драйв» примет 3-й этап Igora Drive Drift Challenge

13 и 14 июля автодром «Игора Драйв вновь примет одно из самых зрелищных соревнований сезона – Igora Drive Drift Challenge. Пилоты будут бороться за звание победителя третьего этапа Кубка Санкт-Петербурга по дрифту на уникальной конструкции дрифт-трассы.

13 июля традиционно пройдёт квалификация: пилоты из разных российских регионов продемонстрируют уровень мастерства в одиночных заездах и будут бороться за шанс выйти в топ-32. Во второй день дрифт-уикенда, 14 июля, гонщики будут соревноваться друг с другом в парных дуэлях на выбывание.

Фото: пресс-служба «Игора Драйв»

Гостей Igora Drive Drift Challenge ждёт насыщенная развлекательная программа: парад пилотов, с которыми можно пообщаться и сфотографироваться, автовыставка уникальных и редких автомобилей, анимация с рысью Сидом – символом автодрома, трек-дни, фотозона, фуд-траки и многое другое.

Билеты на этап можно приобрести на сайте Автодрома.