Оруджев поразмышлял, жалеет ли Льюис Хэмилтон о решении перейти в «Феррари»

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев высказался о переходе семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона в «Феррари» на фоне последних успехов «Мерседеса».

«С точки зрения результата — думаю, да. Но мы не знаем, что у Льюиса в голове. Может, он просто хочет закончить карьеру в «Феррари». Это же будет очень красиво, хоть, может, и не быстро. Но ему уже 39 лет — возможно, результат для него не является ключевым», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Напомним, Хэмилтон покинет «Мерседес» по окончании сезона-2024 и станет пилотом «Феррари». По информации медиа, совокупные доходы британца в итальянской команде вырастут до $ 100 млн в год.