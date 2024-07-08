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Егор Оруджев назвал самую жёсткую ошибку «Макларена» на Гран-при Великобритании

Егор Оруджев назвал самую жёсткую ошибку «Макларена» на Гран-при Великобритании
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Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев выразил уверенность, что британская команда «Макларен» допустила грубую ошибку, решив поставить комплект шин «софт» на болид Ландо Норриса на финальный отрезок.

«Мне кажется, это последний пит-стоп Ландо Норриса, когда они перешли на «софт» только из-за того, что такие же шины выбрал Хэмилтон. Думаю, будь Ландо на другом составе, он бы так не потерял в темпе», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Напомним, Норрис в итоге показал третий результат в Сильверстоуне. Победителем Гран-при стал гонщик команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон. Вторым был Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

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