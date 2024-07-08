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Оруджев назвал гонщика, который должен получить шанс в «Ред Булл» вместо Переса

Оруджев назвал гонщика, который должен получить шанс в «Ред Булл» вместо Переса
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Популярный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев высказал мнение, что австрийской команде Формулы-1 «Ред Булл» следовало бы дать шанс пилоту «РБ» Юки Цуноде, пригласив его вместо Серхио Переса.

«Я бы дал шанс Юки. Он точно не медленнее Риккардо и, думаю, более мотивирован. И он молод, а значит, и адаптироваться может лучше. Мы уже видели, что Дэн может потеряться, если машина не подойдёт. Юки с этой точки зрения мне кажется предпочтительнее», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

В настоящий момент в активе Переса 118 очков в общем зачёте пилотов. Мексиканец занимает шестое место. Цунода с 20 баллами на 12-й позиции. Возглавляет чемпионат напарник Переса Макс Ферстаппен (255).

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