Сайнс — о выступлении в Сильверстоуне: не было ни уверенности, ни темпа

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс-младший критично высказался о своём выступлении на Гран-при Великобритании. Напомним, испанец финишировал пятым.
«Посмотрите, где был «Мерседес» шесть гонок назад и где он теперь. Картина ясна, они развиваются лучше нас. У нас же не было ни уверенности, ни темпа.
Соперники улучшили свои машины и сняли десятые, в то время как потеряли два или три месяца разработки. В последнее время мы не принимали нужные решения и поэтому вернулись к машине, которую понимаем. И нам нужно продолжать совершенствовать её», — приводит слова Сайнса издание GrandPrix.
Ранее напарник Сайнса монегаск Шарль Леклер, финишировавший в Сильверстоуне 14-м, высказался о проблемах «Феррари».