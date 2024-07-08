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Сайнс — о выступлении в Сильверстоуне: не было ни уверенности, ни темпа

Сайнс — о выступлении в Сильверстоуне: не было ни уверенности, ни темпа
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс-младший критично высказался о своём выступлении на Гран-при Великобритании. Напомним, испанец финишировал пятым.

«Посмотрите, где был «Мерседес» шесть гонок назад и где он теперь. Картина ясна, они развиваются лучше нас. У нас же не было ни уверенности, ни темпа.

Соперники улучшили свои машины и сняли десятые, в то время как потеряли два или три месяца разработки. В последнее время мы не принимали нужные решения и поэтому вернулись к машине, которую понимаем. И нам нужно продолжать совершенствовать её», — приводит слова Сайнса издание GrandPrix.

Ранее напарник Сайнса монегаск Шарль Леклер, финишировавший в Сильверстоуне 14-м, высказался о проблемах «Феррари».

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