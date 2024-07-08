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Тото Вольф анонсировал обновления «Мерседеса»

Тото Вольф анонсировал обновления «Мерседеса»
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Немецкая команда Формулы-1 «Мерседес» подготовит новинки для ближайших Гран-при. Об этом рассказал руководитель гоночного коллектива Тото Вольф.

«С точки зрения скорости, это ещё не всё. Мы привезём обновления в Будапеште и Спа. Нам не следует расслабляться. На прошлой неделе мы одержали победу благодаря столкновению Ферстаппена и Норриса, но в этот раз победа у нас по праву», — приводит слова Вольфа BBC.

В настоящий момент «Мерседес» занимает четвёртое место в Кубке конструкторов, имея в активе 221 очко. Лидером является австрийская команда «Ред Булл», на счету которой 373 балла.

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