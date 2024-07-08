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«Феррари» объявила об уходе технического директора Энрико Кардиле

«Феррари» объявила об уходе технического директора Энрико Кардиле
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Технический директор «Феррари» Энрико Кардиле покинет итальянскую команду. Об этом информирует пресс-служба гоночного коллектива.

«Феррари» объявляет, что Энрико Кардиле покидает компанию, тем самым оставляя свою должность технического директора. Все сотрудники команды благодарят Энрико за его многолетний труд», — говорится в сообщении «Феррари».

В «Феррари» отметили, что обязанности Кардиле временно исполнять будет руководитель команды Фредерик Вассёр.

Кардиле трудился в «Скудерии» с 2005 года. Специалист был главой отделов разработки шасси и аэродинамики, после чего был повышен до должности технического директора, сыграв важную роль в прогрессе «Феррари». Ранее сообщалось, что Энрико перейдёт в «Астон Мартин».

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