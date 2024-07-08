Четвёртый этап Российской Дрифт Серии пройдёт 13-14 июля в Москве

Гран-при Российской Дрифт Серии (RDS GP) открывает вторую часть сезона-2024 — 13 и 14 июля в Москве на автодроме ADM Raceway состоится четвёртый этап главного турнира России по дрифту.

Расписание 4-го этапа RDS GP 2024 на ADM Raceway:

13 июля, суббота

9:30-10:00 — тренировки

10:30-14:45 — квалификация

15:05-16:05 — торжественное открытие соревнований и автограф-сессия

16:30-19:00 — парные заезды ТОП-32

14 июля, воскресенье

9:30-11:00 — тренировки

11:30-12:30 — парад пилотов и автограф-сессия

13:00-15:00 — парные заезды ТОП-16

16:30-18:30 — парные заезды ТОП-8/финалы

18:30-19:00 — церемония награждения

Следить за событиями на трассе можно будет как с трибун автодрома ADM Raceway, так и в прямом эфире на платформе RDS TV: квалификационные заезды можно посмотреть бесплатно после регистрации, парные заезды — по подписке.