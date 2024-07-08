Четвёртый этап Российской Дрифт Серии пройдёт 13-14 июля в Москве

Гран-при Российской Дрифт Серии (RDS GP) открывает вторую часть сезона-2024 — 13 и 14 июля в Москве на автодроме ADM Raceway состоится четвёртый этап главного турнира России по дрифту.
Расписание 4-го этапа RDS GP 2024 на ADM Raceway:
13 июля, суббота
9:30-10:00 — тренировки
10:30-14:45 — квалификация
15:05-16:05 — торжественное открытие соревнований и автограф-сессия
16:30-19:00 — парные заезды ТОП-32
14 июля, воскресенье
9:30-11:00 — тренировки
11:30-12:30 — парад пилотов и автограф-сессия
13:00-15:00 — парные заезды ТОП-16
16:30-18:30 — парные заезды ТОП-8/финалы
18:30-19:00 — церемония награждения
Следить за событиями на трассе можно будет как с трибун автодрома ADM Raceway, так и в прямом эфире на платформе RDS TV: квалификационные заезды можно посмотреть бесплатно после регистрации, парные заезды — по подписке.