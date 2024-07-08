Хорнер отреагировал на победу Хэмилтона на Гран-при Великобритании

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о Гран-при Великобритании, победу на котором одержал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Пилот австрийской команды Макс Ферстаппен был вторым.

«В какой-то момент казалось, что у «Макларена» самая быстрая машина. Затем то же самое можно было сказать о «Мерседесе». Эти шины настолько чувствительны, что у вас может быть самая быстрая машина, но уже через минуту вдруг оказываешься ни с чем. Однако сейчас мы можем видеть, что «Мерседес» вступил в борьбу. Остаток года будет очень напряжённым. Поздравляю Льюиса, три года спустя он стал победителем великолепной гонки в Сильверстоуне», — приводит слова Хорнера SoyMotor со ссылкой на ORF.

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