«Феррари» уничтожила 400 тыс. поддельных товаров в 2023 году, включая три машины

Итальянская компания «Феррари» рассказала об ужесточении борьбы с поддельными товарами.

Так, в 2023 году было уничтожено около 400 тысяч товаров, в число которых вошли: 100 тысяч предметов одежды, около 61 тысячи наручных часов, 17 тысяч пар обуви, десятки тысяч духов, холодильник и три машины, одна из которых была репликой модели 360 Modena.

«Подделки становятся всё более серьёзными. Есть те, кто используют оригинальное шасси «Феррари», чтобы выстроить кузов. Некоторые машины сделаны настолько хорошо, что в конечном итоге оказываются на аукционе, и наша задача – сообщить аукционным домам, чтобы они были сняты. Но нашей целью всегда было одно: убрать их с рынка недостаточно, мы хотим, чтобы они были уничтожены», — приводит слова юридического советника «Феррари» Карло Данео издание CarBuzz.