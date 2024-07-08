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Российский картингист занял третье место на первом этапе чемпионата Европы

Российский картингист занял третье место на первом этапе чемпионата Европы
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Российский пилот Максим Орлов стал бронзовым призёром первого этапа чемпионата Европы по картингу в классе KZ2. Гонщик начал гонку с 15-й позиции и смог подняться на третью, обогнав россиянина Артёма Северюхина в последнем повороте заезда.

«Незабываемый финал у меня получился. Со старта на первом же круге отыграл около пяти позиций. С каждым кругом всё дальше и дальше прорывался, имея хороший темп. Уже на четвёртой позиции за три круга я понимал, что, скорее всего, третья позиция для меня будет недосягаемой.

В итоге мне очень сильно повезло, что началась борьба за первое место и они сильно остановились в темпе. Как раз на последнем круге вплотную сражался с ними. В последнем повороте на выходе думал, как мне можно обогнать Артёма без контактов, и просто перекрестился. Третья позиция на Европе. Очень сильно рад этому», — приводит слова Орлова SMP Karting.

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