Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Экипажи «КАМАЗ-мастер» заняли четыре первых места на четвёртом этапе «Шёлкового пути»

Экипаж Дмитрия Сотникова, представляющий российскую команду «КАМАЗ-мастер», стал лидером генеральной классификации благодаря победе на четвёртом этапе ралли-марафона «Шёлковый путь». Вторым финишировал ещё один экипаж «КАМАЗ-мастер» Богдана Каримова. Тройку сильнейших замкнул Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер»). Четвёртым стал экипаж Эдуарда Николаева («КАМАЗ-мастер»).

Четвёртый этап «Шёлкового пути» прошёл по маршруту Горно-Алтайск — Кош-Агач.

Предварительные результаты СУ4 в зачёте грузовиков:

1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 1:37.43

2. Богдан Каримов («КАМАЗ-мастер») +1.01

3. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +1.45

4. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +3.14

5. Сергей Вязович («МАЗ-СПОРТавто») +3.17

6. Алексей Вишневский («МАЗ-СПОРТавто») +8.26

7. Виталий Мурылёв («МАЗ-СПОРТавто») +9.16

8. Сергей Куприянов («КАМАЗ-мастер») +15.45

9. Алексей Попов («УРАЛ Моторспорт») +16.44.

«Шёлковый путь». Грузовой зачёт. Генеральная классификация после четвёртого этапа:

1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ») — 5:26.47.

2. Сергей Вязович («МАЗ») +00:02.38.

3. Эдуард Николаев («КАМАЗ») +00:05.35.

4. Андрей Каргинов («КАМАЗ») +00:07.16.

5. Богдан Каримов («КАМАЗ») +00:10.04.

6. Алексей Вишневский («МАЗ») +00:12.27.

7. Виталий Мурылёв («МАЗ») +00:27.32.

...9. Сергей Куприянов («КАМАЗ») +00:38.50.

...11. Юрий Найман («УРАЛ») +03:50.51.