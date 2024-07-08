Экипажи «КАМАЗ-мастер» заняли четыре первых места на четвёртом этапе «Шёлкового пути»

Экипаж Дмитрия Сотникова, представляющий российскую команду «КАМАЗ-мастер», стал лидером генеральной классификации благодаря победе на четвёртом этапе ралли-марафона «Шёлковый путь». Вторым финишировал ещё один экипаж «КАМАЗ-мастер» Богдана Каримова. Тройку сильнейших замкнул Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер»). Четвёртым стал экипаж Эдуарда Николаева («КАМАЗ-мастер»).
Четвёртый этап «Шёлкового пути» прошёл по маршруту Горно-Алтайск — Кош-Агач.
Предварительные результаты СУ4 в зачёте грузовиков:
1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 1:37.43
2. Богдан Каримов («КАМАЗ-мастер») +1.01
3. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +1.45
4. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +3.14
5. Сергей Вязович («МАЗ-СПОРТавто») +3.17
6. Алексей Вишневский («МАЗ-СПОРТавто») +8.26
7. Виталий Мурылёв («МАЗ-СПОРТавто») +9.16
8. Сергей Куприянов («КАМАЗ-мастер») +15.45
9. Алексей Попов («УРАЛ Моторспорт») +16.44.
«Шёлковый путь». Грузовой зачёт. Генеральная классификация после четвёртого этапа:
1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ») — 5:26.47.
2. Сергей Вязович («МАЗ») +00:02.38.
3. Эдуард Николаев («КАМАЗ») +00:05.35.
4. Андрей Каргинов («КАМАЗ») +00:07.16.
5. Богдан Каримов («КАМАЗ») +00:10.04.
6. Алексей Вишневский («МАЗ») +00:12.27.
7. Виталий Мурылёв («МАЗ») +00:27.32.
...9. Сергей Куприянов («КАМАЗ») +00:38.50.
...11. Юрий Найман («УРАЛ») +03:50.51.