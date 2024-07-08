Вольф — о победе Хэмилтона: мы не думали, что выиграем в Сильверстоуне

Глава «Мерседеса» Тото Вольф признался, что команда не ожидала, что гонщик Льюис Хэмилтон сможет выиграть Гран-при Великобритании в Сильверстоуне, и рассказал, что на Гран-при Австрии Джордж Расселл по темпу был близок к Максу Ферстаппену и Ландо Норрису.

«В прошлый уикенд мы были недалеки от лидеров. Если посмотреть на временной разрыв, который у нас был до аварии, он составлял, может быть, две десятых секунды на круге. Это самый близкий результат за долгое время на трассе, которая нам не очень подходила в прошлом, и это как бы показало нам, что всё может улучшиться.

Честно говоря, мы не думали, что выиграем в Сильверстоуне, потому что мы не установили на болид ничего нового. Только изменили небольшие детали. Мы ожидали побед в Будапеште и Спа, но я согласен с Джорджем, что мы доказали, что делаем всё правильно на данный момент», — приводит слова Вольфа Racingnews365.