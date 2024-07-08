«Ред Булл» готовит обновления к ГП Венгрии. Стало известно, как много они должны дать

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал, что на Гран-при Венгрии на болид будет установлен новый аэродинамический пакет обновлений, который должен сделать автомобиль на полторы десятых секунды быстрее. Этап пройдёт с 19 по 21 июля.

«Это должно сработать. В противном случае это будет выглядеть не очень хорошо», — приводит слова Марко F1-Insider.

Напомним, Макс Ферстаппен не сумел победить на протяжении двух подряд Гран-при впервые с 2022 года. Гонщик «Ред Булл» финишировал вторым на минувшем этапе в Сильверстоуне, а до этого был пятым в Австрии. В настоящий момент Ферстаппен возглавляет общий зачёт пилотов, в его активе 255 очков. В кубке Конструкторов «Ред Булл» занимает первое место с 373 очками.