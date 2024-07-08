Дорнбос — о контракте Переса с «Ред Булл»: этого хотела семья Ферстаппенов

Бывший пилот Формулы-1 Роберт Дорнбос высказал своё предположение, что семья гонщика Макса Ферстаппена повлияла на подписание нового контракта «Ред Булл» с пилотом Серхио Пересом. Напомним, в июне австрийская команда продлила соглашение с Пересом ещё на два года.

«Лиам Лоусон проводит тесты на болиде Макса и Чеко, RB20, на этой же трассе. Нужно посадить его в автомобиль, нужно что-то сделать сейчас. Больше нет оправданий. Данные не лгут. Это очень сложная ситуация для «Ред Булл», потому что они слишком долго позволяют этому назревать.

Я просто чувствую боль Переса. Он позаботился о том, чтобы это всё было сделано быстро, в том числе потому, что этого хотела семья Ферстаппенов. Они хотели, чтобы Перес просто подписал контракт. Так как это помогло избежать отвлекающих факторов в виде Карлоса Сайнса и всех остальных, кто претендовал на место», — приводит слова Дорнбоса PlanetF1.

Ранее стали известны условия нового контракта пилота Серхио Переса с «Ред Булл». В соглашении прописаны пункты, которые могут лишить Переса места в гоночном коллективе до летней паузы.