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Камазовец Сотников прокомментировал победу на четвёртом этапе «Шёлкового пути»

Камазовец Сотников прокомментировал победу на четвёртом этапе «Шёлкового пути»
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Гонщик «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников прокомментировал победу на четвёртом этапе ралли-марафона «Шёлковый путь», которая позволила ему выйти в лидеры общего зачета.

«Участок каменистый, колёса в целом справились хорошо, хотя мы смело старались резать, вариантов не было, надо было ехать прямо. Пришлось вспомнить, как мы ездили по камням, давно, если честно не было таких трасс. В целом получали удовольствие.

Места были знакомы по гонке 2021 года, просто порадовались той красоте, тем характерам рельефа, которые здесь есть. Это очень быстрый участок, на внимательность, на техничность. Старались делать всё, что могли. Ехали первые, пыли не было — и это хорошо», — приводит слова Сотникова пресс-служба «КАМАЗ-мастер».

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