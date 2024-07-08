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Льюис Хэмилтон побил один из рекордов Михаэля Шумахера

Льюис Хэмилтон побил один из рекордов Михаэля Шумахера
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Семикратный чемпион мира и пилот «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон обошёл прославленного гонщика Михаэля Шумахера по числу сезонов, в которых выигрывал Гран-при в Формуле-1. У Хэмилтона на счету 16 сезонов, а у Шумахера — 15.

Напомним, вчера, 7 июля, Льюис Хэмилтон одержал победу на Гран-при Великобритании в Сильверстоуне. 39-летний Хэмилтон стал самым возрастным победителем этапа Формулы-1 в XXI веке, превзойдя достижение Кими Райкконена, установленное в 2018 году. Также он стал первым гонщиком в истории, сумевшим девять раз выиграть на одной трассе.

В настоящий момент в общем зачёте пилотов в активе британца 110 очков. В Кубке конструкторов «Мерседес» занимает четвёртое место. На счету команды 221 очко.

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