Хорнер ответил на вопрос о возможности будущего перехода Цуноды в «Ред Булл»

Руководитель австрийской команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер ответил, сможет ли гонщик «РБ» Юки Цунода в будущем перейти в основную команду «быков». Напомним, на Гран-при Великобритании Цунода финишировал 10-м, а его напарник Даниэль Риккардо — 13-м.

«Никогда нельзя ничего исключать. У нас есть варианты для него на несколько лет, потому что мы считаем, что он талантливый гонщик. Я думаю, Юки проделывает хорошую работу. Он заработал ещё одно очко, он связывает уикенды вместе.

Я думаю, ему пошло на пользу присутствие рядом с ним Даниэля Риккардо. Он открыто признаёт, что многому научился у Даниэля, с точки зрения нахождения опытного гонщика рядом и того, как они взаимодействуют с командой и инженерами. Юки уже не новичок. У него уже достаточно опыта, и видно, что он использует его по назначению. И в таких сложных условиях он провёл очень хорошую гонку», — приводит слова Хорнера Racingnews365.