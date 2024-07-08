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«Ландо Норрис ещё не готов». Шумахер раскритиковал «Макларен» после ГП Великобритании

«Ландо Норрис ещё не готов». Шумахер раскритиковал «Макларен» после ГП Великобритании
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Бывший гонщик Формулы-1, а ныне комментатор и аналитик Ральф Шумахер раскритиковал пилота Ландо Норриса и команду «Макларен» после гонки Гран-при Великобритании. Ранее Норрис заявил, что за победу не получилось побороться во многом из-за решения выбрать на финальный отрезок гонки шины «софт», а не «медиум».

«Как гонщик, вы обычно точно знаете, как работают шины на болиде перед гонкой. Команда об этом тоже знает. Вы должны обмениваться друг с другом информацией», например: «Что случилось? Кто-то заехал на пит-стоп раньше и использует такой комплект шин». А затем вы, как гонщик, можете принять решение.

Ландо Норрис ещё не готов. Но это может быть связано со структурой. Это также может быть связано с тем, что его гоночный инженер недостаточно силён. А это очень важный человек в гонке, с которым нужно разговаривать», — приводит слова Шумахера Motorsport-Total.

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