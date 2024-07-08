Комацу — о выступлениях «Хааса» в гонках: это результаты, которыми можно гордиться

Руководитель «Хааса» Аяо Комацу прокомментировал результаты команды в двух последних гонках после Гран-при Великобритании в Сильверстоуне, состоявшегося 7 июля. Напомним, гонщик Нико Хюлькенберг финишировал шестым, а его напарник Кевин Магнуссен — 12-м.

«Отличный день. Жаль, что мы не смогли набрать очки двумя болидами. Шестое место в двух гонках подряд, чего ещё можно желать. Обновления снова сработали, и Нико сразу это почувствовал в пятницу, но в особенности в квалификации и гоночном темпе. Кевин был доволен необновлённым болидом, но я думаю, что у него были некоторые повреждения во второй свободной практике, так что в целом это результаты, которыми можно гордиться.

Это была непростая гонка, были переменные условия, и легко сказать, что нужно просто поставить правильные шины в правильное время, но на самом деле это гораздо сложнее сделать, однако нам это удалось. Команда приложила огромные усилия, поэтому я действительно горжусь ими», — приводит слова Комацу Formula1a.uno.