«Надеюсь, в моём болиде большая дыра». Риккардо рассказал о своих трудностях в гонке

Австралийский пилот команды «РБ» Даниэль Риккардо поделился, что болиду не хватало скорости во время гонки Гран-при Великобритании в Сильверстоуне. Напомним, Риккардо финишировал 13-м.

«Надеюсь, в моём болиде большая дыра, которую я пока не заметил, и именно по этой причине мы такие медленные. Юки заработал одно очко, он хорошо выступил, но я думаю, что как команда мы были не очень конкурентоспособны в этот уикенд.

Мне, конечно, пришлось тяжелее в гонке. Я до сих пор не совсем уверен в причинах. Были моменты, когда инженер говорил мне, что я отставал примерно на восемь десятых секунды, и я был весьма удивлён, услышав это, потому что чувствовал, что только что проехал хороший круг. Нужно выяснить, почему у меня возникло больше проблем, чем у Юки», — приводит слова Риккардо Speedcafe.