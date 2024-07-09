Шарапова и Серена Уильямс обратились к Хэмилтону

Прославленные теннисистки, россиянка Мария Шарапова и американка Серена Уильямс, поздравили семикратного чемпиона Формулулы-1 Льюиса Хэмилтона, выступающего за «Мерседес», с победой, одержанной на Гран-при Великобритании. Для Хэмилтона это была первая победа в Гран-при Формулы-1 с 2021 года.

«Люблю тебя, брат. Лучший на свете. Не позволяй никому говорить, что ты не можешь сделать что-либо лучше всех! Понимаешь?» — написала Уильямс в социальных сетях.

«Невероятная работа», — добавила Мария.

В настоящий момент Хэмилтон занимает восьмое место в общем зачёте пилотов. В активе британца 110 очков. Возглавляет чемпион нидерландец Макс Ферстаппен из австрийской команды «Ред Булл». На его счету 255 баллов.

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