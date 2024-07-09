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Деймон Хилл в резкой форме ответил фанату после слов о величии Хэмилтона

Деймон Хилл в резкой форме ответил фанату после слов о величии Хэмилтона
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Бывший гонщик Формулы-1 чемпион 1996 года Деймон Хилл отреагировал на слова одного из пользователей социальных сетей о пилоте «Мерседеса» Льюисе Хэмилтоне, одержавшем победу на недавнем Гран-при Великобритании.

«Больше британской предвзятости в Формуле-1. Вы не можете назвать величайшим среди величайших того, кто со счётом 2-10 проигрывает своему товарищу по команде в квалификациях. Просто смеюсь», — написал фанат.

«Да заткнись ты», — ответил Хилл.

Победа на Гран-при Великобритании стала для Хэмилтона первой с 2021 года. Примечательно, что тогда Льюис также побеждал на этапе в Сильверстоуне.

В настоящий момент Хэмилтон занимает восьмое место в общем зачёте пилотов. В активе британца 110 очков.

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