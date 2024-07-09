Менеджер Бедрина раскритиковал многочисленные проблемы Формулы-2 и Формулы-3

Известный российский автоспортивный менеджер и тренер, экс-директор молодёжной программы «СМП Рейсинг» Пётр Алёшин поделился мнением о проблемах, которые в настоящий момент имеются в Формуле-2 и Формуле-3, а также высказал идеи, за счёт которых эти трудности могли бы быть решены.

«За много лет лично у меня ощущение несоответствия цены и качества в сериях Формулы-3 и Формулы-2 только увеличивается. Возможно, если не знать, как обстояли дела в WSR 3.5 и как всё устроено сейчас в других сериях, всё будет выглядеть и норм.

Начнём с расписания. Я говорю ещё раз — одна тренировка и одна квалификация – это ущербный формат, вносящий в наш спорт лотерею и существенно уменьшающий безопасность. Нельзя ставить весь уикенд на один круг в квалификации, проехав до этого по трассе шесть кругов! Между тем существующее расписание без проблем можно увеличить на одну тренировку и квалификацию. И это не приведёт к значимому росту расходов – ведь трасса и все службы уже арендованы.

Недоступность трансляций младших серий широким массам трудящихся очень не нравится спонсорам. И их можно понять — аудитории Ф-3 и Ф-2 по платной подписке смехотворно малы, что вполне логично. Сайты серий оставляют желать лучшего. И даже лайв-тайминг хромает — в любом нормальном прокатном картинге он лучше. Как узнать, сколько кругов и времени осталось до финиша? Где лучшие круги?

Между тем в текущем году бюджеты Ф-3 и Ф-2 составили примерно € 1,3 и € 2,5 млн соответственно, что и понятно — Бахрейн и Мельбурн в календаре существенно разгоняют бюджет. Может быть, есть смысл заменить Мельбурн на Зандворт?

Что касается моторов. Мы, конечно, понимаем, какое отношение имеет руководство Ф-3 – Ф-2 к компании Mecachrome. В этом году про разброс в показателях этих самых моторов не говорит только ленивый. А ещё злые языки шёпотом поговаривают, что если ну очень «нада» хороший мотор… ну, вы понимаете. Конечно, это говорят злые языки. Но сам факт таких слухов говорит о наличии проблемы.

Ну и, наконец, онборды. Почему их нет? То есть они есть, но недоступны никому, кроме организаторов. Кто-нибудь это может внятно объяснить? Мало того, что почти нет практики, так ещё и онборда нет, чтобы быстро посмотреть и разобрать ошибки. И ведь это тоже безопасность!

А везде – есть. И это нормально. Разумеется, Ф-3 и Ф-2 сейчас безальтернативны для подготовки пилотов самого высокого уровня. Но это не значит, что не надо стараться сделать их лучше! В общем, мне кажется, что время серьёзного разговора команд Ф-3 – Ф-2 с организаторами этих чемпионатов пришло», — написал Алёшин на своей странице в социальных сетях.

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