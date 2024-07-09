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«КАМАЗ» двукратного чемпиона «Дакара» перевернулся на «Шёлковом пути»

«КАМАЗ» двукратного чемпиона «Дакара» перевернулся на «Шёлковом пути»
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Двукратный чемпион «Дакара» Андрей Каргинов, представляющий российскую команду «КАМАЗ-мастер», перевернулся во время выступления на пятом этапе ралли «Шёлковый путь». Пятый этап проходил по маршруту Кош-Агач – Ховд.

«Непростой день. Практически сразу на старте очень скоростного участка увидели перевёрнутым Андрея Каргинова. Он упал на бок, ребята стояли на улице, но мимо них уже проехал Эдуард Николаев, и мы поняли, что наша помощь точно не нужна», — приводит слова Сергея Вязовича, представляющего «МАЗ-СПОРТавто», пресс-служба «Шёлкового пути».

Ралли «Шёлковый путь» проходит с 5 по 15 июля по территории России и Монголии.

Победителем пятого этапа стал Вязович.

Предварительные результаты СУ5 в зачёте грузовиков:

1.Сергей Вязович («МАЗ-СПОРТавто») — 3:07.03.
2. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») +2.12.
3. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +3.21.
4. Виталий Мурылёв («МАЗ-СПОРТавто») +6.40.
5. Алексей Вишневский («МАЗ-СПОРТавто») +14.19.
6. Сергей Куприянов («КАМАЗ-мастер») +27.00.
7. Богдан Каримов («КАМАЗ-мастер») +29.54.
8. Алексей Попов ((«УРАЛ Моторспорт») +48.42.

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