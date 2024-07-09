«Астон Мартин» объявил о переходе экс технического директора «Феррари» Энрико Кардиле

Энрико Кардиле станет новым техническим директором «Астон Мартин». Об этом информирует пресс-служба британской команды. Ранее Кардиле занимал аналогичную должность в «Феррари». Вчера, 8 июля, «Скудерия» объявила, что он оставит свой пост.

Должность в британской команде Энрико займёт в 2025 году. Точная дата пока не называется.

«С нетерпением жду возможности присоединиться к «Астон Мартин». Это уникальная возможность стать частью большого путешествия. Для меня личный и профессиональный вызов. С нетерпением жду, когда наконец смогу приступить к работе», — сказал Кардиле.

Кардиле трудился в «Скудерии» с 2005 года. Специалист был главой отделов разработки шасси и аэродинамики, после чего был повышен до должности технического директора, сыграв важную роль в прогрессе «Феррари».

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