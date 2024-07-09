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Хорнер — после слов Брауна о «Ред Булл»: не собираюсь удостаивать это ответом

Хорнер — после слов Брауна о «Ред Булл»: не собираюсь удостаивать это ответом
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер не стал отвечать на недовольство своего коллеги из «Макларена» Зака Брауна. Ранее тот, высказываясь о столкновении Ландо Норриса («Макларен») и Макса Ферстаппена («Ред Булл»), заявил, что разочаровался в команде «быков», так как их руководство поощряет действия Макса на трассе во время гонки, даже если они противоречат правилам.

«Я не собираюсь удостаивать это ответом», — приводит слова Хорнера издание PlanetF1.

В настоящий момент «Ред Булл» лидирует в Кубке конструкторов, имея в активе 373 очка. На втором месте находится «Феррари», на счету которой 301 балл. Тройку сильнейших замыкает «Макларен» с 295 баллами.

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