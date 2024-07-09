«Там у него был бы отличный шанс». Ральф Шумахер — о команде, куда следует перейти Сайнсу

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне комментатор и аналитик Ральф Шумахер высказал мнение, что испанскому пилоту Карлосу Сайнсу следовало бы выбрать «Мерседес» после ухода из «Феррари». Сайнс покинет итальянскую команду по окончании нынешнего сезона Формулы-1.

«Постепенно всё становится немного сложнее. Ранее считалось, что он обязательно окажется в «Уильямсе», но, похоже, его там всё-таки не будет. Возможно, это будет «Альпин». Однако я считаю, что в «Мерседесе» у него сразу появился бы отличный шанс. Тото говорит, что снова кое-что изменилось. Вот почему я допускаю, что он будет с Джорджем Расселлом», — приводит слова Шумахера Sky Sport Germany.

Карлос Сайнс разбил кубок за победу в гольф-турнире: