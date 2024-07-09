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AMuS: глава «Астон Мартин» Стролл перестал в полной мере доверять инженерам команды

AMuS: глава «Астон Мартин» Стролл перестал в полной мере доверять инженерам команды
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Владелец команды «Астон Мартин» Лоуренс Стролл больше не в полной мере доверяет инженерам команды. Об этом информирует Auto Motor und Sport.

Британская команда продолжает приглашать новых специалистов. Вслед за бывшим главным мотористом «Мерседеса» Энди Коуэллом гоночный коллектив пополнил экс-технический директор «Феррари» Энрико Кардиле. Аналогичную должность в «Астон Мартин» он займёт в 2025 году.

Кроме того, сообщается, что Стролл не оставляет попыток подписать контракт с главой технического отдела «Ред Булл» Эдрианом Ньюи, который покинет австрийскую команду по окончании нынешнего сезона, в первом квартале 2025 года.

«Астон Мартин» сейчас занимает пятое место в Кубке конструкторов, имея в активе 68 очков.

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