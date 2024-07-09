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Баттон — о проблемах Переса: в «Ред Булл» не могут позволить продолжаться этому вечно

Баттон — о проблемах Переса: в «Ред Булл» не могут позволить продолжаться этому вечно
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44-летний британский бывший пилот Формулы-1 Дженсон Баттон высказался о последних результатах мексиканского пилота Серхио Переса из команды «Ред Булл».

«Это серьёзная проблема. Это был просто ужасный уикенд для Серхио. Безусловно, ему тоже в чём-то не повезло. И такое не будет происходить каждые выходные с ним. Но в Кубке конструкторов у «Ред Булл» дела всё хуже. Они набирают мало очков. Пересу нужно набирать хотя бы несколько очков, даже если он не финиширует сразу за Максом.

Но в «Ред Булл» не могут позволить продолжаться этому вечно. Если на следующей гонке Перес снова не наберёт очки, то очень скоро им придётся вытащить его из машины и посадить кого-нибудь другого. Это неприятные ощущения для гонщика. Это тяжело принять. Для гонщика это ужасно, но для любого коллектива важна работа в Кубке конструкторов», — заявил Баттон Sky Sports F1.

На счету Серхио Переса всего 15 очков в последних шести Гран-при, а Ферстаппен набрал 119 очков, трижды финишировав на первом месте.

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