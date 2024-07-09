«Он как акула, почуявшая запах крови». Уэббер — о победе Хэмилтона

47-летний австралийский автогонщик, бывший пилот, девятикратный победитель Гран-при Формулы-1 в составе команда «Ред Булл» и чемпион мира по автогонкам на выносливость в составе заводской команды «Порше», Марк Уэббер прокомментировал победу британского гонщика из команды «Мерседес» Льюиса Хэмилтона на Гран-при Великобритании.

«Он вошёл в режим зверя, потому что домашняя площадка дала ему большую уверенность. Я думаю, для него всё началось в конце первого отрезка, когда стали говорить о приближающемся дожде. В этот момент он стал как акула, почуявшая запах крови. Льюис понял, что здесь у него есть возможности одержать победу. Он стал оказывать давление на всех вокруг.

В его голове явно была мысль: «У меня так много опыта в Сильверстоуне. У меня большая история побед, я смогу». Он схватил эту гонку за шею, принимал ключевые решения, он очевидно руководил командой, показывая свою уверенность и скорость. Не стоит забывать, что планка требований в любом случае очень высока от общественности к Хэмилтону. Это один из самых важных моментов в его жизни. Это может быть его последняя победа, но все эти годы он был занят делом и получил свою награду», — заявил Уэббер в эфире Channel 4.