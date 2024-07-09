ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Я чуть не обосрался». Пилоты «Астон Мартин» — о Гран-при Великобритании

«Я чуть не обосрался». Пилоты «Астон Мартин» — о Гран-при Великобритании
Аудио-версия:
Комментарии

Пилоты британской команды «Астон Мартин» канадец Лэнс Стролл и испанец Фернандо Алонсо после Гран-при Великобритании оценили прошедшую гонку.

«Я не был уверен в себе, я чуть не обосрался. Когда на такой высокоскоростной трассе начинается дождь, смешанные условия становятся настолько тяжёлыми, что нужно действительно уверенно работать с педалью газа, верить и надёжно проходить повороты. Из-за капель дождя на шлеме, наползающих мокрых пятен по визору, очень легко потерять машину и врезаться в барьер. Гонка определённо чем-то напомнила Гран-при Канады, поэтому я рад набрать очки», — заявил Лэнс журналистам после гонки.

«Наш болид был лучше после Австрии, мы немного перегруппировали свои силы. Команда поняла несколько направлений, которые, возможно, были неправильными в нашей системе настроек. Я рад снова набрать очки и почувствовать себя более конкурентоспособным. Безусловно, по ходу гонки мы рискнули с заменой шин. Я потерял время, проехав лишний круг на «медиуме», перейдя на дождевые только на 27-м круге», — приводит слова Алонсо издание Racingnews365.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android