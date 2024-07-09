Култхард — о Гран-при Великобритании: молодой Ферстаппен мог бы сорваться

53-летний шотландский бывший автогонщик, участник чемпионатов Формулы-1 с 1994 по 2008 год, а также вице-чемпион Формулы-1 2001 года, Дэвид Култхард прокомментировал прошедший 7 июля Гран-при Великобритании, высказавшись о пилоте «Ред Булл» Максе Ферстаппене.

«Для Макса это была спокойная, размеренная гонка, в которой он пытался прочувствовать, насколько сможет развить свою машину, щупал её пределы. Ведь его болид уже не является самым быстрым в Формуле-1. Это принятие того, что у него есть в любой конкретный день — это зрелость и опыт. Макс выиграл более 60 Гран-при.

Это именно то, что мы видели, когда Льюис доминировал в Формуле-1, ведь на его счету более 100 побед в Гран-при. Пилот становится более спокойным, он понимает свои возможности, он не будет рисковать там, где это не будет необходимо. И прошедшая гонка — это долгая игра, здесь так много переменных, где риск был ни к чему. Может быть, молодой Макс мог бы сорваться и пойти в ва-банк, но сейчас ему не нужно этого делать», — приводит слова Култхарда издание Racingnews365