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«Тойота» хочет вернуться в Формулу-1

«Тойота» хочет вернуться в Формулу-1
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«Тойота» обратилась к американской команде Формулы-1«Хаас» по поводу возможного партнёрства, сообщает Racingnews365.

Первоначально это будет спонсорское соглашение, подобное тому, которое команда «Альфа Ромео» заключила с «Заубером», чьё сотрудничество закончилось в прошлом году. Однако источники Racingnews365 сообщают, что, с учётом мотивации «Тойоты» и успешных переговоров с «Хаасом», вполне вероятно, что стороны начнут тесно сотрудничать ещё до перехода на новый регламент Формулы-1 в 2026 году.

По сообщениям инсайдеров, у японского производителя нет ближайших планов по разработке двигателей в ближайшем будущем, но «Тойота» хочет сотрудничать с командой «Хаас» в разработке шасси к новому регламенту 2026 года. Частью этого плана будет также использование аэродинамической трубы «Тойоты», расположенной в Кёльне, Германия. Эта труба использовалась в прошлом десятилетии Формулы-1, когда японский коллектив выступал заводской командой.

Напомним, «Тойота» принимала участие в Формуле-1 с 2002 по 2009 год, а в составе команды успели выступить такие пилоты, как Ярно Трулли, Ральф Шумахер, Тимо Глок, Камуи Кобаяси.

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