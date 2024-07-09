Камазовец Каргинов прокомментировал опрокидывание грузовика

9 июля завершился первый день ралли «Шёлковый путь» на монгольской территории на самом протяжённом на текущий момент спецучастке длиной 296 километров. Неприятный инцидент с опрокидыванием на бок машины двукратного победителя «Дакара» команды «КАМАЗ-мастер» Андрея Каргинова произошел на 20-м километре скоростного спецучастка. К счастью, гонщики не пострадали во время аварии, но потеряли достаточное количество времени. Повреждения кузова и кабины оказались не критичными и экипаж продолжил движение, но дальше появились проблемы.

«Была сложная скоростная трасса. Нам надо проанализировать, почему мы опрокинулись. Да, возросли скорости, нужно держать темп, но не всегда это получается. После опрокидывания мы продолжили движение. Проехали, почувствовали, что куда-то уходит тяга. Позднее осмотрели машину и поняли, что из всех четырех ведущих колес привод идет только на одно переднее. В такой ситуации задача была добраться до финиша.

В дорожной карте был прописан триал: небольшой подъём, каменистый, весь распаханный, еще и джип подсел там. Попытались взять ходом – не получилось. Начали сдавать назад и уперлись в огромный камень – так ловушка захлопнулась. Достали пневмоподушки, трапы, и маленькими движениями сдвинули автомобиль почти на полметра. Сейчас чувствую расстройство, обидно, что не получилось», — рассказал Каргинов после финиша.