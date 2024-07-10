Источники: руководство «Ред Булл» в восторге от Лиама Лоусона

После прошедшего Гран-при Великобритании часть персонала команды «Ред Булл» останутся в Сильверстоуне, потому что там примет участие на болиде RB20 в съёмочном дне резервный пилот команды 22-летний новозеландец Лиам Лоусон.

По сообщениям источников Motorsport.com, руководство австрийской команды рассматривает возможную замену Переса на Лоусона максимально серьёзно, не видя в качестве замены мексиканцу пилотов «РБ» японца Юки Цуноду и австралийца Даниэля Риккардо, поскольку Хорнер верит, что в случае срочной замены посреди сезона Лоусон справится с болидом и сможет показывать стабильные результаты, приезжая в очковую зону. Новозеландец производит на высшее руководство австрийской команды приятное впечатление своим мышлением и подходом к работе.

Журналисты называют предстоящие съёмки в Сильверстоуне оммажем событий годовалой давности, когда свой тестовый день проводил австралиец Даниэль Риккардо, сменивший в дальнейшем нидерландца Ника де Вриса в составе младшей команды «Ред Булл».