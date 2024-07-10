Перес заявил, что с обновлением днища вернётся на прежний уровень

34-летний мексиканский пилот Формулы-1 из команды «Ред Булл» Серхио Перес после прошедшего Гран-при Великобритании рассказал, что, по его мнению, поможет вернуться ему на прежний уровень результатов.

«На самом деле, в нынешних условиях я просто пытаюсь найти решения. Я думаю, что мы добились хорошего прогресса. Мы вот-вот достанем пару десятых с круга на своём болиде, и наша жизнь станет совсем другой — вернётся к тому состоянию, в котором мы были в начале года. Особенно когда на следующем Гран-при я тоже получу новую версию обновления днища.

В эти выходные обновление было только с одной стороны гаража (единственная версия пакета обновлений днища машины стояла на болиде Макса Ферстаппена, что подтвердил руководитель команды Кристиан Хорнер. — Прим. «Чемпионата»). Ни для кого не секрет, что, в сравнении с остальными командами, у нас меньше времени на разработку, поэтому мы более чувствительны к ошибкам при неверных обновлениях», — приводит слова Переса издание Motorsportweek.

Напомним, за последние шесть Гран-при мексиканец заработал 15 очков. На данный момент у Переса на счету 118 очков, он занимает шестое место в личном зачёте. У его напарника нидерландца Макса Ферстаппена 255 очков, он идёт на первом месте.