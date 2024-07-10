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Первый за 13 лет родстер Bugatti проходит финальные испытания

Первый за 13 лет родстер Bugatti проходит финальные испытания
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Компания Bugatti сообщила о прохождении финальных тестов для родстера W16 Mistral. Ранее автомобиль уже успешно прошёл краш-тесты, что подтвердило его безопасность для пассажира и водителя в случае столкновения.

Фото: bugatti.com

«Мы находимся на завершающей стадии тестов. Начиная с первых этапов проверки и заканчивая интенсивными испытаниями на долговечность, каждый аспект разработки Mistral тщательно выполнен и спланирован. Mistral – это яркий пример нашего стремления установить новые стандарты в дизайне родстеров», — приводит слова генерального директора Bugatti Эмилио Серво пресс-служба компании.

Фото: bugatti.com

Напомним, ранее отмечалось, что у Bugatti W16 Mistral 1600 лошадиных сил. Родстер способен достигать скорости в 420 км/ч. Автомобиль будет выпущен тиражом в 99 экземпляров. Это будет последний дорожный автомобиль Bugatti с двигателем W16. Эту силовую установку также получит трековый гиперкар Bolide, однако он не будет сертифицирован для дорог общего пользования.

Чуть ранее Bugatti представила новый гиперкар — Tourbillon, который заменит в линейке компании автомобиль Chiron. Tourbillon стал первой машиной марки с гибридной силовой установкой на базе 8,3-литрового двигателя V16. Его мощность составляет 1800 лошадиных сил.

Фото: bugatti.com

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