«Машина для побед». Култхард высказался о Хэмилтоне

Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард прокомментировал победу гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, которую он одержал на минувшем Гран-при Великобритании.

«Льюис известен своими успешными выступлениями. Он прекрасно знает, как завоёвывать поул-позиции и быть машиной для побед. Вот почему этот успех так много значит для него. Всё это подтверждает, что у него всё ещё есть чувство голода», — приводит слова Култхарда Racingnews365.

В настоящий момент Хэмилтон занимает восьмое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 110 очков. У его товарища по команде Джорджа Расселла 111 баллов, он на седьмой позиции. Возглавляет чемпионат Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (255).

Главные спортивные новости дня: