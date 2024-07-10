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«Это может выйти из-под контроля». Баттон назвал психологическую проблему Норриса

«Это может выйти из-под контроля». Баттон назвал психологическую проблему Норриса
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Бывший пилот Формулы-1 Дженсон Баттон поделился опасениями касательно выступления соотечественника Ландо Норриса из «Макларена» в нынешнем сезоне.

«Ландо следует быть осторожней со своими эмоциями. Он был по-настоящему зол на себя в последней гонке, и это легко может выйти из-под контроля. Мы знаем, как важно держать голову опущенной. Он очень талантлив, и я не хочу, чтобы он излишне себя критиковал. Если он перестарается, то не настроится на следующую гонку.

Не нужно показывать конкурентам свой упадок. Вы демонстрируете слабость. Здорово, что он эмоционально открыт для нас, зрителей, но вопрос заключается в конкурентоспособности. Он не должен излишне себя бичевать», — приводит слова Баттона Sky Sports.

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