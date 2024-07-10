Алонсо ответил, почему выступление «Астон Мартин» на ГП Великобритании уже успех

Испанский гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поделился мнением о выступлении на Гран-при Великобритании, где он показал восьмой результат. Его товарищ по команде Лэнс Стролл был седьмым.

«Определённо, я доволен. Всегда непросто, чтобы обе машины оказались в очках. Во время гонки можно попасть в аварию или сойти, можно совершить серьёзную ошибку при выборе шин и тому подобное. Так что провести гонку более или менее безаварийно – это уже успех», — приводит слова Алонсо пресс-служба Формулы-1.

«Астон Мартин» в настоящий момент занимает пятое место в Кубке конструкторов, имея в активе 69 очков. Следующий этап Формулы-1, Гран-при Венгрии, состоится с 19 по 21 июля.

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