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Вассёр раскрыл сроки контракта Хэмилтона после его победы в Сильверстоуне

Вассёр раскрыл сроки контракта Хэмилтона после его победы в Сильверстоуне
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Глава «Феррари» Фредерик Вассёр сообщил, что семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон подписал трёхлетний контракт с итальянской командой.

Напомним, в начале нынешнего года сообщалось, что соглашение Хэмилтона с «Феррари» рассчитано на несколько сезонов, однако об их числе не говорилось. Предполагается, что контракт заключён по схеме «2+1».

«Льюису пришлось сделать выбор. Где у него больше всего шансов выиграть титул в 2025, 2026 и 2027 годах? И он ответил: «Феррари», — приводит слова Вассёра издание The Financial Times.

Напомним, на минувших выходных 39-летний Хэмилтон одержал 104-ю победу в карьере, выиграв гонку Гран-при Великобритании. Победа стала для него первой с 2021 года. Также отметим, что британец установил рекорд Формулы-1 по числу побед (девять) на одной трассе.

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